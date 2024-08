Ab der nächsten Woche müssen Autofahrer in der Zweibrücker Straße mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Stadtwerke Pirmasens erneuern ab kommendem Montag, 26. August, Stromkabel. Betroffen sind der Fußgängerweg sowie Teile der Fahrbahn stadtauswärts auf dem Abschnitt zwischen ehemaligen Helmitin-Gelände (Höhe der Einfahrt) und der Firma Keck Chemie. Die Kabel werden in der Zweibrücker Straße in zwei Bauabschnitten von je rund 150 Metern Länge verlegt. Der erste Abschnitt beginnt im Bereich des Biergartens „Bäre Gaade“ und endet auf Höhe der Hausnummer 156. Für Fußgänger wird ein provisorischer Fußweg eingerichtet. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Laut Stadtwerke passen sich die Grünphasen der Ampelsteuerung automatisch dem Verkehrsaufkommen an. Trotzdem sei mit Verkehrsbehinderungen und etwaigen Verspätungen – auch im Linienbusverkehr – zu rechnen. Durch die Straßenverengung können Radfahrer nur die Fahrbahn nutzen. Alternativ kann das Fahrrad über den Fußgängerweg geschoben – nicht jedoch gefahren – werden. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Arbeiten acht bis zehn Wochen dauern werden. Bauvorbereitende Arbeiten sind bereits für Freitag vorgesehen. Laut Stadtwerk soll es keine Versorgungsunterbrechungen geben.