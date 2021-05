Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Kreis Südwestpfalz eigentlich einheitlich vorgehen. Die Zweibrücker Stadtspitze hat jedoch erhebliche Vorbehalte was einen Vorschlag von OB Markus Zwick (CDU) und Landrätin Susanne Ganster (CDU) angeht.

In einer Pressekonferenz hatten die beiden am Montag deutlich gemacht, dass sie gerne in Privatwohnungen kontrollieren würden, ob sich dort an die Bürger Corona-konform verhalten. In Rheinland-Pfalz appelliert die Landesregierung an die Bürger, aufgrund der Corona-Pandemie auf private Partys zu verzichten. Es sollen sich nicht mehr als zehn Personen aus maximal zwei Hausständen daheim treffen. Das Ordnungsamt und die Polizei haben jedoch keine Befugnisse, das durchzusetzen – solange es nicht etwa zu einer Ruhestörung bei den Treffen kommt. OB Zwick und Landrätin Ganster erhoffen sich vom Land eine Möglichkeit, in der Südwestpfalz härter durchgreifen zu können.

Dem haben aber sowohl der rheinland-pfälzische Innenminister als auch etliche kommunalpolitische Partner eine Absage erteilt. Die Nachbarstadt hat sich auf Anfrage der RHEINPFALZ ebenfalls zu dem umstrittenen Thema geäußert.

Aus dem dortigen Rathaus heißt es, dass sowohl OB Marold Wosnitza (SPD) als auch Bürgermeister Christian Gauf und Beigeordnete Christina Rauch (beide CDU) die Auffassung von Ganster und Zwick nicht teilen. Die Unverletzlichkeit der Wohnung sei ein äußerst privilegiertes Rechtsgut. Kontrollen in Privatwohnungen seien für die Stadt Zweibrücken daher „unangemessen und nicht verhältnismäßig“. Der Zweibrücker Stadtvorstand hält für den Privatbereich die landesrechtlichen Vorgaben und Regelungen für ausreichend und klar. Die Stadt Zweibrücken und der Oberbürgermeister appellieren und bauen laut der Stellungnahme vielmehr an und auf die Vernunft und Mitverantwortung der Bürger zur Eindämmung der Pandemie auch in ihrem privaten Umfeld.