Anfang Dezember 2023 fand mit Downwind plays Cash der Auftakt der neuen Konzert-Location Feiersaal statt. Am 27. Januar wird mit The Journey Experience erneut ein Leckerbissen im Rheinberger-Komplex serviert.

Das Original, die Multi-Platin-Formation Journey aus den USA, hat im Laufe ihrer Karriere mehr als 75 Millionen Tonträger weltweit verkauft und galt in der 80ern quasi als Inbegriff einer Stadion-Rock-Band und Aushängeschild des Genres AOR (Adult Oriented Rock), was sinngemäß Rockmusik für Erwachsene heißt.

Die Tributeband The Journey Experience spielte bereits im November 2018 beim Gastronomie-Ehepaar Dexheimer in der Pfalz Lounge Thaleischweiler-Fröschen. Damals allerdings im Akustik-Duo-Format und vor voller Hütte. „Ich freue mich riesig, dass wir jetzt die Räumlichkeiten dazu haben, um die Band in kompletter Besetzung spielen zu lassen“, so Tobias Dexheimer im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Packende Interpretationen

The Journey Experience aus Zweibrücken entstand 2014 aus einem Bandprojekt der Juz-Allstars. Das Quintett begeisterte schon bei den ersten Konzerten seine Zuhörer, das heißt man überzeugte mit exzellenter musikalischer Umsetzung, einer sympathischen Bühnenshow sowie kreativen Elementen. Natürlich werden auch im Feiersaal alle relevanten Hits der AOR-Giganten wie „Don’t Stop Believin’“, „Wheel in the Sky“, „Open Arms“ und „Seperate Ways“ interpretiert werden.

Die Journey-Verehrer haben sich zum Ziel gesetzt, die Songs genauso wie das Original darzubieten, jedoch in Zwischensoli und musikalischer Dynamik eine eigene Note einfließen zu lassen. Dies gelang den Vollblutmusikern bei den bisherigen Konzerten erstaunlich gut. Das druckvolle Rhythmusfundament von Schlagzeuger Nils Sievers und Johannes Kronenberger am Bass wird von Keyboarder Michael Weickenmeier und Knut Bausch an den sechs Saiten harmonisch sowie solistisch in imponierender Art und Weise ergänzt.

Super Stimmung erwartet

Über allem thront der Gesang des ebenfalls bei der Zweibrücker Band Revengers aktiven Sängers Michel Benzel. Seine Stimme kommt der des legendären Originalsängers Steve Perry schon recht nahe. Auf die Frage, was die Konzertbesucher erwarten dürfen, sagt Dexheimer: „Ein volles Haus mit einer sehr guten Journey-Tributeband. Ich bin überzeugt davon, dass das in unserem Feiersaal eine Super Stimmung entfacht wird.“

Info

Es gibt noch Restkarten bei pfalzshow.de. Mehr zur Band auf journeyexperience.de.

Am 24. Februar ist die Band im Irish House in Kaiserslautern zu hören.