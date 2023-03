Der EHC Zweibrücken hat die vorzeitige Entscheidung in den Regionalliga-Play-offs verpasst. Im vierten Spiel der Halbfinalserie verloren die Hornets am Freitagabend 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) beim Heilbronner HC. Nun steht es 2:2, das letzte und entscheidende Spiel um den Finaleinzug beginnt am Sonntag um 19 Uhr in Zweibrücken.

Für Zweibrücken erzielten Fabian Fellhauer und William Morrissey die Treffer zur 1:0- und 2:1-Führung. Dann stellte Heilbronn auf 4:2. Zwar machte es Marco Trenholm mit dem 4:3 (46.) noch einmal spannend, die Wende brachte das Tor aber nicht mehr. Nun geht es in Spiel fünf.