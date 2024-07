Die vielen Ratten sind nur ein Symptom für eine Verwahrlosung der Menschen, die immer öfter Regeln nicht mehr beachten wollen.

Es gibt Länder, in denen gibt es kaum Ratten. Da drohen drakonische Strafen für einen weggeworfenen Wurstzipfel oder gar ein fallengelassenes Brötchen. Und es gibt an jeder Ecke Polizisten oder Kameras, die das auch sofort ahnden. Wer in Deutschland einen Autofahrer, der eine Schnellrestauranttüte aus dem Fenster wirft, darauf anspricht, wird im günstigsten Fall nur beleidigt, kann aber auch mal bedroht werden. Das gleiche gilt für die Zeitgenossen, die wirklich alles, was sie nicht mehr brauchen vom Taschentuch bis zur Verpackung und erst recht der nicht schmeckenden Brezel einfach fallen lassen, wo sie gerade stehen. Das sind wahrscheinlich die Menschen, deren Mütter zuhause immer fleißig hinter ihnen hergeräumt haben und genau dadurch zu asozialem Verhalten erzogen wurden. Diese zweibeinige Plage ist praktisch nicht mehr in den Griff zu kriegen.