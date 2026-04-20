Schlimmste Befürchtungen hatten Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen bei einem Brand in der Höhstraße in Pirmasens. Beim Eintreffen der Wehrkräfte gegen 10.30 Uhr drang bereits dichter Rauch aus der Dachetage des Hauses. Ein Rollladen hatte sich wegen der enormen Hitzeentwicklung nach außen gewölbt. Einsatzkräfte befürchteten, dass sich noch Personen im Haus befinden. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sind zur Zeit unbewohnt. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht im Gebäude.

Laut Pressestelle der Stadtverwaltung standen zwei Zimmer der Wohnung unabhängig voneinander in Flammen. Das Feuer konnten die eingesetzten 55 Wehrleute schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Anschließend seien die Zimmer mit Schaum abgedeckt worden. Mit Atemschutzgeräten ausgestattet suchten Einsatzkräfte das Gebäude nach Personen ab. Den Schaden beziffert die Feuerwehr auf 90.000 Euro. Zur Brandursache konnten Feuerwehr und Polizei keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, sagte Thomas Krämer von der Polizeidirektion Pirmasens. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0631 36915199 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung melden können.