In der Nacht zum Freitag sind zwischen Mitternacht und 4 Uhr in Dahn zwei Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen worden. Die Fahrzeuge waren auf dem Wohnwagenstellplatz im Gewerbepark Neudahn 1 abgestellt. Die Diebe verschafften sie sich Zugang auf das umzäunte Gelände und brachen die Kupplungssicherungen an den Wohnwagen auf. Anschließend wurden die Wohnwagen abtransportiert. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Rufnummer 06391/9160 oder per Email entgegen.