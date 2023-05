Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was für Fußballer das Wembley-Stadion in London oder das Camp Nou in Barcelona ist, ist für Thaiboxer das Rajadamnern Stadium in Bangkok. In dieser traditionsreichen Arena im Heimatland ihrer Sportart sind nun tatsächlich zwei Kämpfer des Rodalber Knockout-Teams in den Ring gestiegen.

Es war ein großes Abenteuer für den Pirmasenser Mirco Stegner und den aus Waldfischbach-Burgalben stammenden Raphael Steinbacher. Die beiden Thaiboxer vom Knockout-Team der Turnerschaft