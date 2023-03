Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit zehn Jahren fing Kai Jung mit dem Kegeln an. Sein Vater nahm ihn mit auf die Bahnen der Post Kaiserslautern. Außer dem Papa waren dort auch seine Schwester und sein Bruder aktiv. Heute spielt er beim KSC Pirmasens und bei Fortuna Rodalben, zählt zu den besten Keglern in Rheinland-Pfalz und kegelt in zwei Verbänden in zwei Systemen. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Striehl sprach mit ihm.

Herr Jung, Sie spielen mit dem KSC Pirmasens im 120-Wurf-Modus des Deutschen Keglerbunds Classic (DKBC) in der 1. Rheinland-Pfalz-Liga und zudem, wenn möglich, in der Regionalliga der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) für Fortuna Rodalben im 200-Wurf-System. Beschreiben Sie doch mal die Unterschiede?

Beim