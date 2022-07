Nach zwei Jahren Zwangspause findet das traditionelle Schlabbeflickerfest am 5. und 6. August wieder auf dem Exerzierplatz statt. Für die nun 35. Ausgabe haben sich in diesem Jahr sechs Vereine gefunden, die sich auf dem Fest präsentieren möchten, vor Corona waren es noch fast doppelt so viele.

Mitgliederschwund und Überalterung führen die Organisatoren als Gründe an, die zu Absagen seitens der Vereine geführt haben. „Das Schlabbeflickerfest gehört zu Pirmasens und den Vereinen. In diesem Jahr war es nach der Corona-Zwangspause allerdings nicht so einfach, die Vereine wieder für das Fest zu mobilisieren. Trotzdem haben wir es geschafft, den Exerzierplatz als Veranstaltungsort zu füllen und sind optimistisch, dass das Fest bei der Bevölkerung gut ankommt“, sagt Organisator Uwe Hauser vom Stadtmarketing.

Mit der TuS-DJK, dem Stadtfeuerwehrverband, dem SV Erlenbrunn, dem Tischtennisclub und dem CVP haben sich laut Hauser „alte Bekannte“ bereit erklärt, das Fest mit Speisen und Getränken erneut auszurichten. Neben Bier- und Weinspezialitäten, Cocktails und alkoholfreien Getränken werde es, so Hauser, auch Flammkuchen, Bratwürste, Pizza und Rostige Ritter geben.

Zum ersten Mal mit im Boot sind die Praetorians Pirmasens, die neben Getränken und Hotdogs auch eine Football-Wand auf dem Festgelände aufbauen werden, wo Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen mit dem US-amerikanischen Volkssport sammeln können. Mit dem VfB, dem MTV und der SG Pirmasens habe man drei Absagen hinnehmen müssen. „Das Personal in den Vereinen steht nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung, die Mitglieder werden älter und können ein zweitägiges Fest nicht mehr stemmen, und die Auswirkungen der Corona-Krise sind immer noch in den Vereinen zu spüren. Hinzu kommen vereinsinterne Veranstaltungen, die zu den Absagen geführt haben“, erklärt Hauser.

Los geht es mit dem Fassbieranstich

Neu gestaltet wurden laut dem Organisator die Plakate und Flyer des Traditionsfestes, das am Freitag, 5. August, um 19.30 Uhr mit dem Fassbieranstich durch die Stadtspitze eröffnet wird. Direkt im Anschluss spielt die Band Teamwork. „Die neunköpfige Coverband stammt aus dem Saarland und wird einen Mix aus Rock und Top, den Top-40-Charts und Soul präsentieren. Sie sind überall im Südwesten unterwegs und haben auch schon mehrfach in Pirmasens gespielt“, erklärt Hauser.

Der zweite Tag des Schlabbeflickerfests startet um 11 Uhr mit einem musikalischen Markttag, für den der Musikverein Trulben gewonnen werden konnte. „Der Musikverein Trulben besteht aus etwa 25 Aktiven, die leidenschaftlich den Geist der Blasmusik, aber auch moderner Unterhaltungsmusik und Swing leben“, so Organisator Uwe Hauser. Direkt im Anschluss spielt ab 14 Uhr Entertainer Fred, der schon seit Jahren beim Schlabbeflickerfest dabei ist. „Über 200 Partyhits aus den letzten 50 Jahren bringt am Samstagabend dann schließlich die Band Take Five mit“, kündigt Hauser weiter an. Höhepunkt in diesem Jahr ist laut Hauser erneut das musikalische Höhenfeuerwerk von der Firma Pyro 2000, das gegen 22.45 Uhr abgefeuert werden soll.

Wochenmarkt in die Ringstraße verlegt

Wie die Organisatoren weiter informieren, kann sowohl an beiden Festtagen die Rathausgarage am Exerzierplatz zum Parken genutzt werden – Freitag von 6.30 bis 1 Uhr und Samstag von 6 bis 1 Uhr. Der Wochenmarkt wird Samstag in die Ringstraße verlegt. Vom 3. bis 8. August wird es erneut ein Hundeverbot auf dem gesamten Festgelände sowie in den angrenzenden Grünanlagen geben. Bewährt hat sich laut Hauser in den letzten Jahren auch der Sperrbereich inklusive der Alkoholkontrollen. „Das Verbot, Alkohol mit auf das Fest zu bringen, erstreckt sich über das ganze Festgelände sowie über die angrenzenden Straßen und Grünanlagen. In den letzten Jahren gab es kaum Probleme damit, denn das Ganze wird von der Mehrheit der Besucher akzeptiert“, so Hauser.