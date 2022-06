Das Pirmasenser Open-Air S’Feschd findet erstmals nicht im Innenhof des Z1 statt, sondern auf dem Freigelände des Pirmasenser Musikclubs Lager 14 – am Freitag und Samstag.

Nach dem Motto „Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“ (Henry Wadsworth Longfellow) laden die Fördereinrichtungen der GHG Pfalzblick im ASB zum S’Feschd ein – nach zwei Jahren Corona-Pause. Am Freitag um 18 Uhr eröffnet Ulli Braun, ( Geschäftsführer der GHG Pfalzblick) die Veranstaltung. Es spielen die Bands Patchwork (Partymusik von Abba bis Zappa) und Bend (Alternative Indie-Rock) sowie From Da Soul als Headliner. Die FDS-Musiker verstehen ihren Stil als krachende Symbiose aus Soul, Pop sowie Funk und wollen mit Hits von Police, Bee Gees, Kool & The Gang, Michael Jackson, Stevie Wonder und vielen weiteren den Besuchern kräftig einheizen.

Samstags geht es um 19 Uhr los. Die in unserer Region populären Bands Deep Green Sunset (Alternativ Rock/ Crossover) und Saftwerk (Deutschrock-Covers) sorgen für den Hörgenuss. Mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung im In- und Ausland haben DGS wie einen guten Whiskey reifen lassen. Dem Quintett gelingt mit seinen eigenen Songs die Gratwanderung zwischen schnörkelloser Durchschlagskraft und Emotion. Die Band steht für kompromisslosen Rock mit Melancholie und Tiefgang. Es folgt Saftwerk. Die Band spielt schon seit vielen Jahren im süddeutschen Bereich ihr Best-of der Deutsch-Rock-Geschichte. So finden sich im Programm nicht nur Meilensteine wie Rio Reisers „König von Deutschland“, „Mensch“ von Herbert Grönemeyer oder Klaus Lages „1001 Nacht“, sondern auch aktuelle Songs von Cro, Sasha oder Revolverheld.

An beiden Tagen gibt es Gegrilltes, Pizza, Vegetarisches, Crêpes, Cocktails, alkoholfreie und alkoholische Getränke. Infostände der Fördereinrichtungen und handgefertigte Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände aus der Tagesförderstätte Logo! und der Beschäftigungstherapie des Hauses Moosalb runden das Angebot ab.

Info

Der Eintritt kostet freitags und samstags je zwölf Euro an der Abendkasse.