Die Wolkenhain-Aktionen und die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini laden in die Kirche St. Pirmin in Pirmasens ein. Lichtkünstler Ingo Bracke taucht die Kirche in ein neues Licht.

Die Uraufführung des „Lichtkonzerts“ steht unter dem Titel: „Klang Raum Stille“. Darin nimmt Bracke Bezug auf die christliche Schöpfungssymbolik. Großformatige Projektionen mit handgemalten Lichtbildern werden Wände, Säulen und Gewölbe verwandeln. „Das Lichtkonzert ist eine Einladung, die Architektur von St. Pirmin auf einzigartige Art neu zu entdecken“, so Pfarrer Thomas Ott. „Außerdem kann das künstlerische Werk angesichts des Krieges in der Ukraine als Aufruf zu Frieden und positiver Gestaltung des menschlichen Miteinanders in der Welt verstanden werden.“

Bracke inszeniert einen Erlebnisraum, der viele Sinne anspricht. Unterstützt wird er von dem Perkussionisten Roland Weimer. Dekanatskantor Christian Payarolla improvisiert an der Orgel und spielt Auszüge aus der „Suite Gothique“, op. 25, des französischen Komponisten Léon Boëllmann (1862 bis 1897). Die Konzerte dauern je etwa 30 Minuten und finden am Freitag, 4. November, und Samstag, 5. November, jeweils um 18, 19 und 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für die Kulturarbeit im Ahrtal gebeten. Mit dem Reinerlös wird das Festival Lichtblicke: Ahrtal unterstützt. Näheres unter lichtblickeahrtal.de.