Respektabel schnitten die zwei Vertreter der Südwestpfalz bei den nationalen Meisterschaften des Deutschen Turnerbunds (DTB) in den Jahn-Mehrkämpfen und im Schwimm-Fünfkampf ab.

Sascha Karplak vom TV Lemberg erreichte im Schwimm-Fünfkampf der Altersklasse M30 den sechsten Platz unter zwölf qualifizierten Teilnehmern. Im Freiburger Westbad bewältigte er 25 Meter tauchend in 15,2 Sekunden, schwamm 50 Meter Brust in 37,5 Sekunden, 100 Meter Kraul in 1:07,8 Minute und 50 Meter Schmetterling in 33,9 Sekunden. Dazu kam eine 9,183 im Kunstspringen.

Der Jahn-Sechskampf vereint je zwei Disziplinen in der Turnhalle, auf der Leichtathletik-Anlage und im Schwimmbad. Lavinia Fisher vom TV Lemberg wurde hier bei den 12- und 13-jährigen Mädchen Sechste unter 17 Starterinnen. Sie turnte eine 13,7 am Boden und eine 10,3 am Stufenbarren, sprintete 75 Meter in 11,3 Sekunden, stieß die Drei-Kilo-Kugel 5,16 Meter weit, schwamm 50 Meter im freien Stil in 34,2 Sekunden und erreichte im Kunstspringen eine 7,375.