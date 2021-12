Am Donnerstag gegen 12.10 Uhr kam es auf der Landesstraße 497 zwischen Münchweiler und Rodalben zu einem schweren Unfall. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem blauen Kleinwagen in Richtung Münchweiler unterwegs. Eine 56-jährige Frau befuhr die Landstraße mit ihrem weißen Kleinwagen in entgegengesetzter Richtung. In der 90-Grad-Kurve bei der Imsbacher Mühle stießen die Fahrzeuge zusammen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann bei dem Unfall schwerstverletzt, die Frau erlitt schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens eingeschaltet. Die L497 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.