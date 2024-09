Das Pirmasenser Schöffengericht hat am Donnerstag zwei sogenannte Schulter-Surfer zu Gefängnisstrafen von jeweils zwei Jahren verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass beide in vier beziehungsweise 40 Fällen gewerbsmäßig gestohlen und betrogen haben.

Die Männer stahlen zwischen 2. und 21. November 2023 vier Bankkunden in Pirmasens,