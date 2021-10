Für die erfolgreiche Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen 2020 erhalten zwei Pirmasenser Schulen eine Ehrung, die nicht nur aus einer Urkunde, sondern auch aus einem Geldpreis besteht. In den vier Disziplingruppen Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer mussten die Schüler Leistungen erbringen, um die Auszeichnung zu erhalten.

Insgesamt haben das in ganz Pirmasens 505 Schüler geschafft. Das sind 1,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Grundschule Pirmasens-Gersbach/Windsberg/Winzeln und das Hugo-Ball-Gymnasium haben besonders erfolgreich abgeschnitten. Zusammen haben die beiden Schulen 650 Euro Preisgeld für ihre Leistungen bekommen.

Im Schulwettbewerb des Sportbunds Pfalz belegte die Grundschule Pirmasens-Gersbach/Windsberg/Winzeln in der Wertungsgruppe eins, also den Schulen mit bis zu 150 Schülern, den zweiten Platz. Dafür gibt es 175 Euro Preisgeld und eine Urkunde. Insgesamt haben 78 Grundschüler die Prüfung geschafft. Damit belegen sie auf Landesebene den dritten Platz, wofür es weitere 125 Euro obendrauf gibt.

Das Hugo-Ball-Gymnasium belegte in der Wertungsgruppe vier, also den Schulen mit bis zu 750 Schülern, den dritten Platz. Dafür gab es 150 Euro und eine Urkunde. Gleichzeitig erhält das Gymnasium den Newcomer-Preis des Sportbundes, der mit 100 Euro dotiert ist. Hier wird prämiert, wer im Vergleich zum Vorjahr die höchsten Steigungspunkte – sowohl von neuen, als auch bereits teilnehmenden Schulen – hat. Mit 348 erfolgreichen Sportabzeichen-Abnahmen ist die Schule auf Landesebene in ihrer Gruppe auf Platz vier gelandet. Der ist mit einem Preisgeld von 100 Euro verbunden. Die Verleihung der Preise findet am 27. Oktober mit Hartmut Kling, dem Sportkreisvorsitzenden des Sportbundes Pfalz im Hugo-Ball-Gymnasium statt.