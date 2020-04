Die Polizei musste am Montagabend Reizgas einsetzen, um der Rauferei von zwei jungen Männern ein Ende zu setzen; Grund des Streits: eine junge Frau. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war sie kurz nach 23 Uhr in die Schlossstraße gerufen worden. Dort war die Rauferei noch in vollem Gange und die beiden Streithähne reagierten zunächst nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten. Als einer der beiden zum Faustschlag ausholte, konnte dies nur durch den Einsatz von Reizgas verhindert werden, so die Polizei. So seien schließlich die Gemüter wieder beruhigt worden. Der 23-jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, lehnte aber eine Behandlung im Krankenhaus ab. Sowohl er als auch sein 18-jähriger Kontrahent gaben an, dass es sich lediglich um eine Rauferei wegen der gemeinsamen Ex-Freundin gehandelt habe und niemand verletzt sei. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet.