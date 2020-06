Bei einem mutmaßlichen Raubüberfall am Freitag gegen 18.25 Uhr in der Winzler Straße haben die Täter rund 400 Euro und ein Handy der Marke Samsung erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, soll das 70-jährige Opfer des Überfalls im Schaufenster einer ehemaligen Tierhandlung gesessen haben. Als es an der Tür klopfte, habe er aufgemacht und zwei Männer seien eingetreten. Einer der Männer habe ihn angegriffen, auf einen Stuhl geschubst und angebrüllt, so der Mann. Der zweite Täter habe ihn lediglich angebrüllt. Der Angreifer ist nach Angaben des Opfers etwa 1,85 Meter groß, kräftig, er war komplett schwarz gekleidet, mit schwarzer Sturmhaube. Die zweite Person hatte eine schmale Figur, trug eine Brille, eine schwarze Kappe mit Schirm und einen gelbroten Schal vor dem Mund. Beide Personen seien etwa 25 bis 40 Jahre alt und nach der Tat zu Fuß in Richtung Wittelsbacher Straße weggelaufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.