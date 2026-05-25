Bei den süddeutschen Meisterschaften sind zwei Pirmasenserinnen jeweils einmal in den Top Ten gelandet.

Elena Baranava vom Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens hat bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften über 50 Meter Brust mit 36,09 Sekunden den neunten Platz unter 20 qualifizierten Starterinnen im Jahrgang 2010 erreicht. „Mit Bestzeit wäre sie an den dritten Platz herangekommen. Elena muss noch an ihrer Armkraft arbeiten, sie ,lebt’ noch zu sehr von ihrem extrem guten Beinschlag“, sagte die trotzdem sehr zufriedene Blau-Weiß-Trainerin Mirjam Semmet. Bei den Titelkämpfen an Pfingsten in Stuttgart belegte die 16-jährige Pirmasenserin zudem über 50 Meter Brust in 31,21 Sekunden Rang 14.

Die für die SSG Saar Max Ritter startende Pirmasenserin Leonie Gieser hatte im Jahrgang 2012 vier Einzelstarts. Ihre Resultate: zehnter Platz über 100 m Brust in 1:20,86 Minute, Zwölfte über 200 m Brust in 2:54,23 Minuten, 14. über 50 m Schmetterling in 31,61 Sekunden und 20. über 50 m Brust in 37,83 Sekunden.