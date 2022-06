Für die Pirmasens Praetorians steht am Samstag (15 Uhr) im Stadion Spesbach ein entscheidendes Spiel in der Oberliga Mitte gegen die Footballer der Haßloch 8-Balls an. „Sie haben ein super erfahrenes Coaching-Team. Das Spiel dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt der Headcoach der Prätorianer, Patrick Niedenzu, der mit einem Sieg den Kontakt zur Tabellenspitze halten will.

„Es ist ein Team, das variabler wurde“, spielt Niedenzu auf die Veränderungen im Coaching-Staff der Haßlocher an. Gegen die Saarland Hurricanes II mussten die Haßloch 8-Balls nach drei Siegen zum Saisonauftakt die erste Niederlage hinnehmen. Zuvor gab es gegen die Bürstadt Redskins und zweimal gegen die Neuwied Raiders deutliche Siege für die Vorderpfälzer.

Bei den Pirmasensern sind nach dem 49:0-Sieg gegen die Neuwied Raiders auch Schlüsselspieler wegen Verletzungen gegen Haßloch nicht mit dabei. Blake Clarke und Brock Shirley drohen für das Spiel am Samstag auszufallen. Beide hatten gegen die Rheinländer am vergangenen Sonntag noch maßgeblichen Anteil am deutlichen Sieg.

Nicht vorentscheidend, aber richtungweisend

„Wir haben mit ein paar Ausfällen zu kämpfen. Am Wochenende werden wir leicht dezimiert sein, auch wegen Urlaub. Ich werde dennoch versuchen, das Team so gut wie möglich vorzubereiten“, sagt Niedenzu, der unbedingt den Kontakt zum Tabellenführer, den Saarland Hurricanes II, halten möchte. Die stehen bislang noch ohne Niederlage am Platz an der Sonne.

„Es kann ein richtungsweisendes Spiel sein, aber noch kein vorentscheidendes“, sagt Niedenzu, der auf gute Stimmung beim Spiel hofft.