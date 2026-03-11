Nach zwei Spieltagen in der Jogorku-Liga, der ersten Fußball-Liga von Kirgisistan, führen zwei Pirmasenser Brüder mit Alga Bishkek die Tabelle an.

„Ein absoluter Traumstart. Zwei Siege, und jeder von uns hat dabei auch ein Tor erzielt“, schwärmt Kimi Merk (21), der wie sein Bruder Kai (27) vor Saisonbeginn zu Alga gewechselt ist, und fügt stolz hinzu: „Mein Tor im Heimspiel gegen Talant Besh-Küngöy war sogar ein ganz besonderes. Nicht nur, dass es der 2:1-Siegtreffer in der 89. Minute war, nein, ich habe den Treffer mit der Hacke erzielt.“ Beim folgenden 3:0 gegen den FC OshMu aus Osch, der mit 364.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des zentralasiatischen Landes, erzielte Kai Merk das 2:0.

Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel, wenn Alga Bishkek beim Tabellenzweiten in Ozgon antritt. Der Meister und der Vizemeister der ersten kirgisischen Liga qualifizieren sich am Saisonende für die asiatische Champions League, in der Kimi Merk für Paxtakor Taschkent schon mal gespielt hat.

Ein-Jahres-Verträge

Der in seiner gesamten Jugend beim FK Pirmasens ausgebildete Kai Merk kommt inzwischen auf 26 A-Länderspiele für das Heimatland seines Vaters Vitali. Sein in Pirmasens geborener Bruder Kimi, 2023 usbekischer Meister mit Paxtakor Taschkent und 2025 kirgisischer Pokalsieger mit FK Dordoi Bischkek, ist U23- und A-Nationalspieler. Er spielte in der Jugend erst beim FKP, dann lange beim 1. FC Kaiserslautern. Beide stehen bei Alga Bishkek für eine Saison unter Vertrag.