Noch bis zum 25. August steht die Künstlerin Monika Kropshofer im Pirmasenser Kulturzentrum Alte Post im Fokus. Junge Besucher können ihre Werke zusätzlich bei Mitmachaktionen kennenlernen – jetzt auch mit Stickern und Puzzeln.

„Fragmente. Landschaften im 21. Jahrhundert mit Monika Kropshofer“ so lautet der Titel der aktuellen Wechselausstellung im Forum Alte Post. Darin sind neben den ungewöhnlich gestalteten fotografischen Arbeiten der Bopparder Künstlerin auch ausgewählte Werke der städtischen Kunstsammlung zu sehen, in deren Mittelpunkt Natur und Landschaft beschäftigen stehen.

Im Mitmachmuseum können sich junge Gäste ab fünf Jahren auf eine kreative Entdeckungsreise durch die Ausstellung begeben. Zum Beispiel mit der Aktion „Wie wirken Farben?“, bei der die Kinder mithilfe einer Malvorlage eine eigene Version des Gemäldes „Südlicher Strand, Los Rosas“ von Arnold Balwé gestalten dürfen. Vom 8. Juli bis 4. August gibt es nun zwei zusätzliche Mitmachaktionen.

Stickeralbum und Puzzleteile

Zum einen gibt es die Aktion „Wo ist der Mensch?“. Die Bilder von Monika Kropshofer zeichnen sich dadurch aus, dass die Landschaft im Vordergrund steht, Menschen sind darauf nicht zu sehen. Aber stimmt das überhaupt? Auf ein Werk in der aktuellen Ausstellung hat sich doch ein Mensch geschlichen. Die Kinder können sich auf die Suche nach den Menschen in den verschiedenen Kunstwerken mach. Am Fundort gibt es kleine Aufkleber, die sie wie bei einem Stickeralbum auf ein Blatt aufkleben können.

Die zweite Mitmachaktion heißt „Struktur erpuzzeln“. Auf den Werken von Monika Kropshofer werden oft Strukturen durch Doppelbelichtung übereinandergelegt oder nachträglich bemalt. Auch in der städtischen Kunstsammlung finden sich Werke, die von Struktur und Grafik leben. Ein Beispiel sind die „Raumsequenzen“ von Alfonso Mannella. Wie Strukturen entstehen und wirken, wenn man sie Stück für Stück zusammensetzt, können die kleinen Besucher anhand eines Puzzles erleben.

Info

Die Stationen sind kostenfrei im Rahmen des Besuchs nutzbar, die notwendigen Materialien stellt das Forum Alte Post zur Verfügung, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen sechs Euro, ermäßigt vier. Das Forum Alte Post ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.