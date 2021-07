Zwei neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz am Dienstag gemeldet. Das Landesuntersuchungsamt meldet für den Landkreis Südwestpfalz und die Stadt Zweibrücken jeweils einen Inzidenzwert von null und für Pirmasens 7,5. Insgesamt gibt es in der Südwestpfalz sechs aktive bestätigte Infektionen, vier davon in Pirmasens und zwei in Zweibrücken.

Bürger können sich einmal wöchentlich kostenlos testen lassen. Terminvereinbarungen für ein Schnelltest-Center sind unter www.drk-corona.de online oder unter 06331/809-780 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch möglich. Personen mit Symptomen sollten sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale unter 116117 melden.