Zwei Tage galt die Südwestpfalz als coronafrei, am Donnerstagnachmittag wurden zwei neue Covid-19-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz bestätigt. Eine Person wohnt zwar nicht in der Südwestpfalz, war jedoch vom 4. bis 5. August stationär im Krankenhaus Pirmasens untergebracht und wurde dort positiv getestet. Sie befindet sich laut Kreisverwaltung nicht mehr in der Südwestpfalz. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Person aus Pirmasens, die sich stationär im Krankenhaus in Pirmasens befindet. Zwischen den beiden Fällen besteht laut Gesundheitsamt kein Zusammenhang.

Insgesamt wurden damit 203 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Davon gelten 197 als genesen. Zwei sind aktuell infiziert; vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben.

Wer Symptome aufweist, sollte sich telefonisch beim Hausarzt, bei der Kreis-Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12) oder der landesweiten Hotline 0800/9900400 melden. Dort werden Termine für Tests vergeben, die aktuell in der Infekt-Ambulanz Pirmasens stattfinden.