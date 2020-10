Zwei neue Covid-19-Fälle haben sich am Freitag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts bestätigt. In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hat sich eine pflegebedürftige Person bei ihrer positiv gemeldeten Pflegekraft angesteckt und steht nun im Krankenhaus Pirmasens unter Quarantäne. Im Fall eines Arbeitnehmers aus Zweibrücken ermittelt das Gesundheitsamt noch die Infektionskette; dazu steht es auch in Verbindung mit dem zuständigen Gesundheitsamt seiner Arbeitsstelle. Ohne von seiner Infektion zu wissen, war er dort vor seinem Test noch tätig gewesen.

Aktuell gibt es sieben aktive Fälle, davon je drei in Pirmasens und Zweibrücken sowie einer in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Insgesamt wurden bisher 263 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 252 als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten 0800/9900400 melden.