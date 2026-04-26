Am Samstag kam es gegen 15 Uhr auf der B48, kurz vor dem Einmündungsbereich zur L496, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Das teilt die Polizei mit. Der 25-Jährige fuhr von Hofstätten kommend in Fahrtrichtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch Rettungskräfte wurde der Motorradfahrer erstversorgt und im Anschluss von einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die B48 war für etwa 90 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Ebenfalls am Samstag verletzte sich ein weiterer Motorradfahrer bei einem Sturz. Gegen 18 Uhr war der 33-Jährige laut Polizei von Merzalben in Richtung Leimen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit Leitplanke. Der Fahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Richtungsfahrbahn blieb für rund eine Stunde gesperrt.