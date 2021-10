Innerhalb kurzer Zeit sind am späten Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer auf der B48 verunglückt, einer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 17.15 Uhr war ein 20-Jähriger Motorradfahrer von Leimen kommend in Fahrtrichtung Johanniskreuz dort unterwegs. In einer Linkskurve verlor er, laut Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern gebracht. Gegen 17.40 Uhr kam es dann auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz zu einem weiteren Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Der 44-Jährige hatte in einer Linkskurve, laut Polizei wegen eines Fahrfehlers und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle verloren und war gestürzt. Er wurde ins Städtische Krankenhaus Pirmasens gebracht.