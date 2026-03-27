Von Kneipentouren über Randsportarten bis hin zu dem Umgang mit Geflüchteten: Das hat mich über meine Zeit in Pirmasens begleitet – ein Erfahrungsbericht.

„Ach, dann sind Sie hier ja genau richtig“, war einer der ersten Sätze, die ich bei meinem ersten Termin – in der Lutherkirche – hörte. Das verlangt nach etwas Kontext: Als gebürtiger Ludwigshafener zog ich vor knapp zwei Monaten nach Pirmasens. Der Satz bezog sich offenbar auf die vermeintliche Vergleichbarkeit meiner Heimatstadt am Rhein mit der Siebenhügelstadt in der Südwestpfalz. Und tatsächlich: Der Vergleich ist nicht ganz unzutreffend – für mich allerdings wohl anders, als es damals in der Kirche gemeint war.

So wie der Ruf Ludwigshafens nicht immer der beste ist, gilt auch Pirmasens als eine Stadt, deren Glanzzeiten der Vergangenheit angehören – jedenfalls interpretierte ich den Kommentar so. Doch wie in der Chemiestadt gibt es auch in der Schuhstadt Ecken und Menschen, die den Vorurteilen trotzen. Mein Erfahrungsbericht aus zwei Monaten Pirmasens – natürlich entsprechend gekürzt.

Ein Abend – dutzende Gespräche

Meine Ankunft in der Stadt fiel in die Faschingszeit. Obwohl ich wenig mit der närrischen Jahreszeit am Hut habe, wagte ich mich zur Altweiberfastnacht in das Geschehen der lokalen Kneipenszene – denn wo lernt man die Menschen einer Stadt besser kennen als dort, wo sie ihre Freizeit verbringen? Nach Besuchen in vier Bars und zahlreichen Gesprächen war mein Eindruck: So griesgrämig und verschlossen, wie mir im Vorfeld berichtet wurde, sind die Pirmasenser doch gar nicht.

Auf Kneipentour durch Pirmasens an Altweiberfastnacht: hier im »Dauweschlag«. Foto: Alexander Volk

Trotz einiger Verständigungsprobleme – sei es durch den Dialekt oder den Einfluss des ein oder anderen Biers – wurde ich als „Außenseiter“ herzlich aufgenommen. Man zog mich wortwörtlich von Bar zu Bar mit – keine Selbstverständlichkeit. Soviel zu Menschen, die das Klischee nicht erfüllen.

Ein Geschenk, das Erinnerungen weckt

Sportlich durfte ich eine für mich völlig neue Disziplin erleben: Discgolf. Bei strahlendem Sonnenschein begleitete ich einen Pirmasenser Lokalmatador, der sich im Strecktalpark auf ein großes Turnier vorbereitete. Für all jene, die sich wie ich im Vorfeld fragen, was Discgolf ist: Ziel des Spiels ist es, mit möglichst wenigen Würfen eine spezielle Frisbeescheibe in einen Metallkorb zu befördern – über Distanzen von rund 60 Metern.

Discgolf-Training im Strecktalpark bei strahlendem Sonnenschein. Foto: Alexander Volk

Der Strecktalpark selbst ist einer jener Orte in Pirmasens, der den negativen Vorurteilen über die Stadt trotzt. Leider konnte ich während meines Aufenthalts die Sonnentage an zwei Händen abzählen, doch bei gutem Wetter ist ein Besuch des Parks absolut empfehlenswert – besonders für Discgolfer. Auch ich durfte mich an der Sportart versuchen, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Eine bleibende Erinnerung ist die Frisbee, die mir geschenkt wurde.

Integration in der Schuhstadt

Zum Abschluss möchte ich ein Thema ansprechen, das mich während meiner Zeit in Pirmasens mehrfach beschäftigt hat: die Integration von Geflüchteten. Ich hatte die Gelegenheit, sowohl das Integrationskonzept der Stadt – den sogenannten Pirmasenser Weg – als auch geflüchtete Menschen persönlich kennenzulernen.

Brigitte Wagner (Mitte) leitet den Integrationskurs in der Kirchbergwerkstatt. Foto: Alexander Volk

Besonders vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse in der Region möchte ich betonen, dass ich in Pirmasens Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen erlebt habe, die sich mit großem Engagement darum bemühen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Dabei spielt die Stadt eine entscheidende Rolle: Mit einer engmaschigen Betreuung vom ersten Tag an, einem Integrationskurs in der Bergwerkstatt und langfristig angelegten Konzepten habe ich hautnah erlebt, wie sie einen wichtigen Beitrag leistet.

Fazit in Kürze

Natürlich gibt es noch viele weitere Eindrücke aus meinen zwei Monaten in Pirmasens: von Chorgemeinschaften über Sportwagen-Clubs bis hin zu gesprengten Windrädern. Dieser kurze Ausschnitt wird dem kaum gerecht.

Fest steht für mich: Pirmasens mag seine Herausforderungen haben, doch die Menschen und Orte, die ich kennenlernen durfte, zeichnen ein Bild, das weit mehr zu bieten hat, als die gängigen Vorurteile vermuten lassen.