Auf der B10 sind am Dienstagmorgen gleich zwei beladene Lastwagen unterwegs gewesen. Zunächst wurde ein Holztransporter einer Kontrolle unterzogen. Da dieser augenscheinlich überladen schien, wurde er auf dem Gelände eines Unternehmens in Pirmasens gewogen. Der Laster hatte ein Gesamtgewicht von 48060 Kilogramm, erlaubt sind 40000 Kilo. Aufgrund der Überladung um 20 Prozent erwartet den Fahrer eine Geldbuße. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

In einer zweiten Kontrolle wurde bei einem Laster mit tschechischer Zulassung festgestellt, dass das in den Frachtpapieren angegebene Ladungsgewicht nicht dem tatsächlichen Gewicht entspricht. Ein Ausflug auf die Waage ergab ein tatsächliches Gesamtgewicht von 5500 Kilo, was bei erlaubten 3500 Kilo einer Überladung um mehr als 57 Prozent entspricht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf das Halterunternehmen kommt ebenfalls eine Anzeige zu.