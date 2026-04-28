Am Sonntag, 26. April, haben mehrere Zeugen gegen 4.45 Uhr den Notruf gewählt, um eine Schlägerei in der Alleestraße in Pirmasens zu melden. Einsatzkräfte fanden an Ort und Stelle einen verletzten 25-Jährigen an der Schlosstreppe. Die Polizei ermittelte in der Folge einen weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung, der in einer Wohnung in der Innenstadt angetroffen wurde. Laut Mitteilung der Polizei war auch der 30-Jährige verletzt.

Beide Männer wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat gegen sie Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum Hintergrund, Ablauf und zum Motiv der Schlägerei dauern an, teilt die Polizei weiter mit und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 36915199 sowie per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.