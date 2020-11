Eine dubiose Geschichte ereignete sich am Dienstagabend vor den Augen der Polizei: Gegen 22.30 Uhr hörten Polizeibeamte im Polizeigebäude in der Wiesenstraße einen dumpfen Knall und eine Alarmanlage. Beim Blick durch das Fenster sahen die Beamten zwei dunkel gekleidete Männer, die sich zu Fuß von einem Lastwagen entfernten, der auf dem Parkplatz neben der Polizeiinspektion geparkt war. Die Männer, 27 und 28 Jahre alt, beide ohne festen Wohnsitz, seien verfolgt und gestellt worden. Sie gaben an, so die Polizei, dass man sich eher mal den Lkw-Fahrer ansehen sollte, weil der Kinder mit in seinen Lkw genommen habe. Der 63-jährige Lkw-Fahrer gab an, dass er die beiden Männer zuvor im Park „Am Wedebrunnen“ kennengelernt habe. Zwei Kinder kamen dazu und fragten ihn, ob er ihnen den Lkw zeigen könne, was er auch tat. Die Geschichte habe nicht länger als fünf Minuten gedauert. Als die Kinder wieder weg waren, sei der 27-Jährige gegen 20.30 Uhr am Lkw aufgetaucht, habe dem Lkw-Fahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gesagt, er solle keine Kinder mehr mit in den Lkw nehmen. Später kamen die beiden Männer wieder am Lastwagen vorbei, wobei einer eine kleine Jägermeister-Flasche gegen die Windschutzscheibe geworfen habe, die dadurch beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Die beiden Beschuldigten machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, so die Polizei.