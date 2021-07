Mit Unterstützung der Pirmasenser Polizei hat die G&G Preißer GmbH aus Petersberg am vergangenen Wochenende dazu aufgerufen, Sachspenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz zu sammeln. Spendenorganisator Florian Buchmann, Mitarbeiter des Verpackungsunternehmens, zeigte sich überwältigt von der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region. „Die Idee, dass auch wir helfen, wurde spontan geboren. Eine Arbeitskollegin schrieb mich an und fragte, ob wir nicht eine solche Aktion auf die Beine stellen können. Ich redete mit meinen Chefs, die Kontakt zur Polizei aufnahmen und einen Lkw bereitstellten, um die Sachspenden darin zu lagern und ins Krisengebiet zu fahren“, erklärt Buchmann der RHEINPFALZ. Via Facebook und einer spontan gegründeten WhatsApp-Gruppe machte Buchmann auf die Aktion aufmerksam, kurze Zeit später fanden bereits die ersten Hygieneartikel, Tierfutterspenden und Kinderspielzeuge den Weg nach Petersberg. „Das wurde dann irgendwann so viel, dass meine Firma einen zweiten Lkw bereitstellen musste, damit wir alle Spenden annehmen konnten“, so Buchmann weiter. Insgesamt zwei 7,5-Tonner fuhren schließlich vollbepackt zur Pirmasenser Polizei, die die beiden Lastwagen am Montag nach Montabaur begleiteten, von wo aus die Sachspenden in die rheinland-pfälzischen Hochwassergebiete verteilt werden sollen. „Wir sind sowohl der Pirmasenser Polizei als auch unseren zahlreichen Spendern sehr dankbar, ohne die die Hilfsaktion nicht möglich gewesen wäre“, so Buchmann.