Serenadenabende am 8. und 22. August auf Burg Trifels

Im August werden auf Burg Trifels hoch über Annweiler wieder zwei Serenadenabende angeboten. Dabei steht sowohl am Samstag, 8., als auch am Samstag, 22. August, ein Duo-Programm an.„Cellissimo“ steht über dem ersten Konzert am 8. August. Julian Bachmann spielt mit seinem Stipendiaten-Kollegen Oliver Erlich Duos für zwei Celli aus Klassik und Romantik, von Joseph Haydn, David Popper, Jean Barrière und Niccolò Paganini.

Julian Bachmann, 1993 in Mannheim geboren, studierte bereits im Alter von elf Jahren als Vorstudent an der Hochschule für Musik in Mannheim. Er gewann 2007 den ersten Bundespreis bei „Jugend musiziert“ in der Kategorie Violoncello solo und war danach mehrfach Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Seit 2009 studiert er in der Klasse von Martin Ostertag an der Musikhochschule in Karlsruhe. Er trat bei bekannten Festivals und Konzertreihen auf wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival oder den Schwetzinger Festspielen. Seine Konzerttätigkeit führte ihn quer durch Europa aber auch nach China und Brasilien. Als Solist musizierte er mit Orchestern wie dem Philharmonischen Orchester Heidelberg und den Baden-Badener Philharmonikern. Seit 2015 ist Bachmann Stipendiat der Villa Musica und spielt seit 2010 das Cello von Giovanni Grancino „Ex Piatti“ (17. Jahrhundert) aus der Instrumentensammlung Baden-Württemberg.

Auch Oliver Erlich, geboren 1994 in Baden-Baden, erhielt seinen ersten Cello-Unterricht im Alter von elf Jahren. Mit 16 Jahren wurde er in die Vorklasse von Frank-Michael Guthmann an die Hochschule für Musik Karlsruhe aufgenommen, wo er 2013 dann sein Vollstudium bei Martin Ostertag aufnahm. Erlich ist mehrfacher Preisträger bei „Jugend musiziert“ auf Bundesebene in verschiedenen Kategorien. Außerdem war er drei Jahre lang Mitglied im Landesjugendorchester Baden-Württemberg. Seit 2015 ist er Mitglied im Gustav Mahler Jugendorchester, in dem er seit 2017 Solocellist ist. Seit 2017 ist er Stipendiat der Villa Musica Rheinland-Pfalz. Als Solist trat er unter anderem mit der Baden-Badener Philharmonie auf.

Der zweite Serenadenabend am Samstag, 22. August, wird gestaltet vom Mozart-Duo mit Charlotte Chahuneau und Mathis Rochat. Die Pariser Geigerin Chahuneau ist der „Villa Musica Stern 2020“ und spielt auf der Rogeri-Violine aus der Sammlung Helga Dyckerhoff. Mit ihrem Musik- und Lebenspartner Mathis Rochat an der Viola bildet sie ein perfektes Duo: Französische Eleganz, gepaart mit der Klangpräsenz der italienischen Meistergeige. Mozarts G-Dur-Duo klingt bei ihnen noch schöner als sonst, Bachs „Inventionen“ verwandeln sich in spielerische Dialoge, und bei Händels g-Moll-Passacaglia in der virtuosen Bearbeitung von Halvorsen hebt es die Steine der Burg Trifels aus den Angeln – so jedenfalls verspricht es die Ankündigung.

Infos

Die Ticketanzahl ist Corona-bedingt begrenzt. Jede Serenade findet zweimal am Abend statt: um 18.15 und um 20 Uhr. Das Programm dauert jeweils etwa eine Stunde ohne Pause. Eine Shuttle-Service vom Parkplatz zur Burg (mit zwei Gästen pro Fahrt) wird kostenpflichtig angeboten.

Es gibt Sitzplatzkarten zu 20 und Stehplatzkarten zu zehn Euro. Für das Konzert am 22. August sind nur noch Restkarten vorhanden. Erhältlich sind Karten beim Villa Musica-Kartenbüro, Telefon 06131/9251800, und im Büro für Tourismus in Annweiler, Telefon 06346/2200).