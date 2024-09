An den Felsen des Wasgaus haben sich am Wochenende zwei Kletterunfälle ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, verlor am Samstag gegen 15.15 Uhr ein 32 Jahre alter Kletterer aus Baden-Württemberg am „Rauhfelsen“ im Bereich Spirkelbach den Halt und stürzte rund sieben Meter bis zur nächsten Seilsicherung ab. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen einen Felsen und zog sich – trotz Helm – eine Platzwunde zu. Der Kletterer wurde durch die Feuerwehr geborgen und von einem Rettungshubschrauber in die BG-Unfallklinik in Ludwigshafen gebracht.

Nur knapp eine halbe Stunde später kam es zum nächsten Unfall. Ein 56-Jähriger, ebenfalls aus Baden-Württemberg, rutschte an den Geiersteinen bei Bruchweiler-Bärenbach ab und fiel nach eigenen Angaben rund 20 Meter tief ins Seil, teilte die Polizei weiter mit. Da er versuchte, sich am Seil festzuhalten, erlitt er Verbrennungen an beiden Händen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.