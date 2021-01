Zwei noch nicht umgesetzte Projekte aus Pirmasens werden mit je 500 Euro aus dem Jugend-Engagement-Wettbewerb des Landes gefördert: der neue Skatepark im Strecktal („Better Skatepark for Pirmasens“) sowie „PS-Clash: Politik aus der jungen Perspektive“ des Pirmasenser Jugendstadtrats.

Hinter letzterem verbirgt sich eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten der Landtagswahl, die sich an junge Menschen richtet. Dabei sollen nicht die allgemeinen, üblichen politischen Inhalte besprochen werden, sondern jugendpolitische Themen. In welcher Form die Diskussion stattfinden kann, ist aufgrund der Corona-Pandemie laut Jugendstadtrat aber noch nicht klar.

Der Jugend-Engagement-Wettbewerb des Landes ist eine gemeinsame Initiative der Mainzer Staatskanzlei und der Bertelsmann-Stiftung. Er trägt den Titel „Sich einmischen – was bewegen“ und fand nun zum siebten Mal statt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer ehrt die Preisträger am Freitag, 22. Januar, nachmittags in einer Videokonferenz. Insgesamt werden in Rheinland-Pfalz 34 Projekte mit der Förderung bedacht.