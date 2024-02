Wegen Drogenerwerbs in 26 Fällen sowie Beihilfe zum Drogenhandel und wegen Drogenbesitz hat das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag einen 39-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Zwischen Januar und September 2022 hatte der Angeklagte 26-mal Betäubungsmittel erworben: 123 Gramm Haschisch, ein Gramm Marihuana und 55 Gramm Amphetamin. Im März 2022 hatte die Polizei in der Wohnung des Mannes 50 Gramm Amphetamin sichergestellt, knapp drei Monate später 70 Gramm Haschisch, zwei Ecstasy-Tabletten und ein LSD-Trip. Die lagen im Wohnzimmer auf der Fensterbank neben Krimskrams. Dort lagen aber auch eine Feinwaage, drei Messer und ein Beil, wie eine Polizeibeamtin berichtete.

Das sei alles zum Eigengebrauch gewesen, „nie zum Verkaufen“, verteidigte sich der 39-Jährige vor Gericht – die Staatsanwaltschaft hatte ihm in Anbetracht der Drogenmenge auch gewerbsmäßigen Drogenhandel vorgeworfen. Haschisch und selten Amphetamin konsumiere er seit 2014, weil er unter Schmerzen und Albträumen leide. Er habe sich nicht getraut, einen Arzt nach legalem Cannabis zu fragen, sagte er. Aber seit die Polizei da war, habe er keine Drogen mehr geholt.

70 Gramm Haschisch für drei bis vier Monate

Die 50 Gramm Amphetamin habe er günstig bekommen, sei aber mit der Qualität nicht zufrieden gewesen. Sein Verkäufer habe sie bei einem Umzug „wieder gefunden“, genau wie das LSD und die Ecstasy-Tabletten. „Ich bin verarscht worden“, klagte er. Die 70 Gramm Haschisch hätten drei bis vier Monate für ihn gereicht, meinte er.

Aber der Richter rechnete ihm vor, dass er bei der Menge des Einkaufs bei den 26 Fällen zehn Gramm pro Tag verbraucht haben müsste. Und der Staatsanwalt hielt dem Mann vor, dass er in einer Sprachnachricht davon gesprochen habe, dass er „50 Gramm Schnelles loswerden“ müsse. Der Angeklagte behauptete, er habe da nur für einen Kollegen gefragt, dem er habe helfen wollen.

Positive Prognose für den Angeklagten

Eine Auswertung der Chats zwischen dem Angeklagten und seinem Drogenverkäufer hatte weitere Details zu Tage gefördert: So soll er eines seiner kleinen Kinder zum Drogenkauf mitgenommen haben. Das hatte dann das Jugendamt auf den Plan gerufen – wegen Hinweises auf Kindeswohlgefährdung. Aus den Chats ergab sich auch, dass der Angeklagte seine Drogen teils mit Kinder- oder Bürgergeld bezahlte und dann andere um Geld fragte, um davon Lebensmittel zu kaufen. Der Angeklagte behauptete indes, die Kinder seien immer vorgegangen.

Gericht und Staatsanwaltschaft nahmen dem Mann ab, dass er keine Drogen verkauft habe. Er ist zwar vorbestraft, aber nicht wegen Drogen. Auch kümmere er sich mit um seine drei kleinen Kinder und will sich wieder Arbeit suchen. Gericht und Staatsanwalt bejahten eine positive Prognose bei dem Mann. Als Bewährungsauflage muss er 300 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, jährlich sechs Urin- oder Haarproben abgeben und er erhielt einen Bewährungshelfer. Das Urteil ist rechtskräftig.

Mit Softair-Pistole herumgeschossen

Außerdem war der 39-Jährige wegen Bedrohung angeklagt. Er soll am 20. September 2023 abends Uhr in der Alleestraße zu einer achtköpfigen Personengruppe gestoßen sein. Mit einer Softairpistole soll er zweimal in die Luft geschossen und gedroht haben, „alle umzubringen“.

Da habe er einen Blackout gehabt, gab der Angeklagte an. Er erinnere sich nur noch an die Polizei. Er habe an jenem Abend viel Alkohol getrunken. Seine Oma und sein Vater seien kurz hintereinander gestorben und er habe mit niemandem darüber reden können. Dieses Verfahren stellte das Schöffengericht ein.