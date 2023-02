Großeinsatz an der Zweibrücker Fasanerie: Bei einem Feuer sind zwei hölzerne Nebengebäude abgebrannt. Für zwei eingeschlossene Hunde soll jede Hilfe zu spät gekommen sein.

Die Überschuldungsquote in der Bevölkerung in Zweibrücken liegt über dem Durchschnitt in Deutschland und Rheinland-Pfalz. Das sagt der Sozialamtsleiter.

An der Kasse des Contwiger Freibades müssen Besucher in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Und auch der Zugang zum Wasserspielplatz soll bald wieder etwas kosten.

Großalarm im Dynamikum: Weil Schüler über Atemwegsprobleme klagten, rückten am Dienstagmittag Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr an.

Nach dem Aus der großen Koalition sieht sich Landrätin Susanne Ganster persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. Sie wehrt sich dagegen, dass es beim Koalitionsbruch lediglich darum gegangen sie, einen Konkurrenten bei der Landratswahl aus dem Weg zu räumen.

Fünf Wohnwagen wurden innerhalb weniger Wochen im Raum Dahn gestohlen. Einer kam am Sonntagabend weg und wurde am Montag in Frankreich wiedergefunden.

Das Pirmasenser Krankenhaus bildet ab April erstmals junge Leute aus Indien zu Pflegern aus. Vor sechs Jahre wurde damit begonnen, ausländische Fachkräfte auszubilden, bislang konnten 80 gewonnen werden.