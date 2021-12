Am Donnerstag zwischen 10.10 Uhr und 11.20 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus „Am Breitenweg“ eingebrochen. Dabei wurden in den Wohnungen Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Polizei schätzt den Schaden, der durch die Diebstähle und die beschädigten Wohnungstüren entstanden ist, auf 1500 Euro. Möglicherweise brachen zwei Frauen in das Haus ein. Denn in der Bottenbacher Straße, unmittelbar beim aufgebrochenen Mehrfamilienhaus, sah ein Zeuge zwei verdächtig wirkende, 20 bis 25 Jahre alte Frauen, die etwa 1,70 Meter groß waren und Wollmützen sowie Schals trugen. Eine Frau sei mit einer hellen Felljacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Die beiden Frauen seien zu Fuß aus der Straße Am Breitenweg gekommen und in einem silbernen oder grauen Auto in Richtung Innenstadt gefahren. Das Auto soll in der Bottenbacher Straße in der Nähe zur Einmündung Am Breitenweg abgestellt gewesen sein. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an ki-pirmasens@polizei.rlp.de.