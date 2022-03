Seit Mittwoch wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz weitere 339 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet daher die Inzidenzwerte 1109 für den Landkreis, 640 für Pirmasens sowie 1222 für Zweibrücken. Dem Gesundheitsamt liegen die Informationen von zwei weiteren Todesfällen infolge einer Sars-CoV-2-Infektion vor. Beide Frauen waren aus Pirmasens. Eine verstarb im Alter zwischen 70 und 75 Jahren zweifach geimpft, eine im Alter zwischen 90 und 95 Jahren dreifach geimpft.

Stand Dienstag waren insgesamt 39 Patienten aufgrund von COVID-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Zwei Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon einer beatmet. Für das Krankenhaus Zweibrücken nimmt das Krankenhaus in Landstuhl innerhalb eines Verbundes Corona-Patienten stationär auf. Die Einschränkungen für Besucher im Haus am Kurpark in Dahn wurden im betroffenen Wohnbereich bis 28. März verlängert. Für einen Wohnbereich im Haus Bethanien in Pirmasens gilt die Verlängerung der Besuchseinschränkung bis zum 1. April weiter. Dagegen sind die Besuchseinschränkungen im Caritas-Haus St. Anton in Pirmasens planmäßig beendet.