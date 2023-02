Innerhalb von neun Tagen konnte Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, zusammen mit dem Touristiksachbearbeiter David Hoffmann zwei Eigentümern von Fünf-Sterne-Ferienwohnungen die Urkunden des Deutschen Tourismusverbands zur erfolgreichen Nachzertifizierung überreichen. Im Dezember 2019 wurde die Ferienwohnung „Altschloss“ von Harald Lang in der Eppenbrunner Himbaumstraße 16 zum ersten Mal mit fünf Sternen bewertet. Bei der ersten Nachzertifizierung wurde dieser Status bei der Begutachtung für die kommenden drei Jahre deutlich bestätigt.

Schon länger zertifiziert ist die Ferienwohnung „La Maisonannette“ von Thomas und Annette Matheis in der Pirmasenser Straße 1 in Vinningen. Annette Matheis ist bereits im zehnten Jahr Gastgeberin. Die Anforderungen an Fünf-Sterne-Ferienwohnungen waren zuletzt erhöht worden. Durch Verbesserungen und Ergänzungen ihrer Ferienwohnung konnte die Familie Matheis den Fünf-Sterne-Status souverän verteidigen.

Bürgermeister Weber war in beiden Ferienwohnungen zum ersten Mal. Er war begeistert, mit welch großer Liebe bis ins Detail sich beide Wohnungen für ihre Mieter präsentieren. Weber: „Mit den bestätigten Zertifizierungen sind beide Ferienwohnungen ein Aushängeschild für den Tourismus in unserer Verbandsgemeinde.“