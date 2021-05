Bei zwei Pirmasensern, die in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat sich bei genauerer Untersuchung der Proben herausgestellt, dass es sich um die indische Variante des Erregers, B.1.617, handelt. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Die hochansteckende Mutation wurde damit zum ersten Mal in der Südwestpfalz entdeckt.

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist ein Senior zwischen 85 und 95 Jahren an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie 147 mit Corona infizierte Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts gestorben. 4771 haben sich bis heute mit dem Erreger angesteckt.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt nur einen weiteren Corona-Fall in der Südwestpfalz: in Zweibrücken. Derzeit gelten in der Region 263 Corona-Fälle als aktiv, 36 weniger als am Vortag.

Laut Landesuntersuchungsamt sind der Landkreis (Inzidenz 40), Pirmasens (44) und Zweibrücken (41) keine Risikogebiete mehr. Diese Zahlen tauchen am Dienstag in der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf.