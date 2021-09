Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8.50 Uhr, ereigneten sich in der Hochwaldstraße im Stadtteil Windsberg zwei Einbrüche. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Zum einen wurde die Eingangstür zu einem Friseursalon aufgebrochen, heißt es. Nachdem ein Aufhebelversuch scheiterte, wurde den Angaben zufolge der Schließzylinder abgebrochen. Laut Polizei wurde aus dem Salon Bargeld in Höhe von 280 Euro entwendet. An einem Hofladen wiederum sei die Eingangstür aufgehebelt worden – mit einem Schraubendreher, wie die Polizei vermutet. Aus der Kasse seien 500 Euro gestohlen worden. Ein Zusammenhang könnte auch zu einem Gelddiebstahl aus einem unverschlossenen Auto bestehen, heißt es. Dieses war in Höhe Hochwaldstraße 120 geparkt. Ein in dessen Innerem versteckter Geldbeutel mit knapp über 500 Euro Inhalt sei gestohlen worden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Pirmasens unter der Telefon 06331/5200 oder per Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.