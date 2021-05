Eine Gaststätte, in der Döner verkauft werden, wurde in der Nacht zum Sonntag Ziel eines Einbruchs. Am Abend darauf drangen Unbekannte in den Afro-Shop nebenan ein. Sonderlich erfolgreich waren die Täter in keinem Fall.

Die Haustür im Hinterhof der Gaststätte in der Alleestraße war nicht abgeschlossen, berichtet die Polizei. Das verriegelte Türschloss zur Gaststätte im Erdgeschoss haben die Täter entfernt, als sie in der Nacht zum Sonntag zwischen 23 und 6.30 Uhr einbrachen. Sie schoben den Zigarettenautomaten in die Toilette, weil der Gastraum von außen einsehbar ist, so die Polizei. Die Einbrecher versuchten, den Automaten aufzuhebeln, scheiterten daran aber und verließen die Gaststätte ohne Beute. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Am Sonntag wurde zwischen 16 Uhr bis 21.30 Uhr in den benachbarten Afro-Shop eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und beschädigten sie dabei. Gestohlen wurden hier etwa 50 Euro in Münzen aus der Kasse.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.