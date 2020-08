Die FV Münchweiler hat durch ein 2:0 (2:0) am Mittwochabend gegen Palatia Contwig die zweite Runde im Fußball-Verbandspokal erreicht.

Der neue FVM-Spielertrainer, der vom SC Hauenstein gekommene Kevin Dauenhauer, belohnte in dem Duell zweier A-Klasse-Teams mit seinen beiden Toren in der 10. und 22. Minute die Gastgeber für den besseren Start und das Plus an Engagement.

Münchweilers Spielleiter Wolfgang Göller sprach von einem „ordentlichen, sehr fairen und intensiv geführten Match“ mit Vorteilen für seine Mannschaft in der ersten Halbzeit.

Gleichwohl krempelten die spielstarken Contwiger nach dem Seitenwechsel vor 130 Zuschauern die Ärmel hoch, übernahmen die Initiative und setzten die einheimische Abwehr zeitweise mächtig unter Druck. Erst in den letzten Minuten resignierte Contwig, und Münchweiler durfte jubeln.