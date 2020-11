Die Corona-Pandemie hat weitere Auswirkungen auf Schulen und eine Kindertagesstätte in der Südwestpfalz. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südwestpfalz wurden in einer Kita in Waldfischbach-Burgalben zwei Beschäftigte positiv getestet. Deshalb wurde die Kita geschlossen. An der Daniel-Theysohn IGS in Waldfischbach wurde ein Schüler positiv getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades werden derzeit ermittelt. Am Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken wurde ein Schüler positiv getestet, hier sind 16 Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt worden.

Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen gab es zudem laut Kreisverwaltung einen weiteren Todesfall mit einer Corona-Infektion. Somit sind in der Südwestpfalz mittlerweile 13 Personen mit einer Corona-Virusinfektion gestorben.

Sechs Personen infizierten sich im privaten Umfeld, vier Personen auf der Arbeit, 13 Personen befanden sich als Kontaktperson ersten Grades bereits in häuslicher Quarantäne. In einem Fall wurde eine Reiserückkehrer positiv getestet, bei fünf Fällen ist die Infektionsquelle unbekannt. In den restlichen Fällen wird derzeit noch ermittelt.

46 weitere Infektionen

Stand Mittwoch 11 Uhr haben sich in der Südwestpfalz 46 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Die gesamte Region wird vom Landesuntersuchungsamt in der Risikostufe rot eingeordnet. Den Angaben zufolge sind damit 256 bestätigte positive Fälle aktiv, 29 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 40 (+2), Zweibrücken 48 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 21 (+5), Hauenstein 10 (-0), Pirmasens-Land 25 (+4), Rodalben 18 (-0), Thaleischweiler-Wallhalben 49 (+4), Waldfischbach-Burgalben 27 (+8) und Zweibrücken-Land 32 (+4).

Fast 1000 Kontaktpersonen

Die Anzahl der zu kontaktierenden Kontaktpersonen ersten Grades stieg auf 908 Personen in Quarantäne. Wer als enge Kontaktperson eingestuft wird, wird persönlich benachrichtigt. Die engen Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt.

Zwölf Tote bislang

Insgesamt wurden bis heute 1067 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Zwölf Personen sind in der Region mit Corona-Infektion verstorben.

Die 1067 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (192/5 neu), Zweibrücken (216/3), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (117/5 neu), Verbandsgemeinde Hauenstein (75/1), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (83/8), die Verbandsgemeinde Rodalben (53/2), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (143/6), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (80/10) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (107/6).

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809 750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne zu gehen.