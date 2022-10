Ab Donnerstag erneuern die Stadtwerke Stromkabel in der Zweibrücker Straße – unter anderem am Kaufland-Parkplatz. Drei Wochen soll es dauern, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Autofahrer aber dürfen aufatmen.

In Fehrbach und in der Zweibrücker Straße wurden die Mittelspannungskabel überprüft. Nach Analyse der Ergebnisse erneuert die Stadtwerke Kabel an zwei Stellen. Am Rand des Kaufland-Parkplatzes wird ab Donnerstag auf rund 200 Metern Länge gearbeitet. Der Verkehr soll kaum gestört werden, weil größtenteils im Spülbohrverfahren gearbeitet werde.

Die zweite Baustelle ist den Stadtwerken zufolge auf Höhe der Hausnummer 181 in der Zweibrücker Straße und erstreckt sich über eine Länge von etwa 60 Metern – hauptsächlich auf dem ehemaligen Helmetin-Gelände. Dort wird der Bürgersteig auf zehn Metern geöffnet. Die Arbeiten an dieser Baustelle laufen schon seit einigen Tagen. Auch hier sei der Verkehr wenig betroffen, so die Stadtwerke. Beide Arbeiten sollen innerhalb der nächsten drei Wochen abgeschlossen werden.