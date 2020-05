Zwei brennende Autos in Hauenstein wurden in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr über Notruf gemeldet. Ein weißer Opel Astra und ein schwarzer A-Klasse-Mercedes, die nebeneinander auf dem Parkplatz Ecke Pirmasenser Straße/Waldenburgerstraße standen, wurden völlig zerstört. Die Polizei vermutet, dass das Feuer in einem Auto entstand und auf das andere übergriff. Die Ursache ist nicht bekannt, bis zur Klärung wurden die Fahrzeuge, die die Feuerwehr gelöscht hatte, sichergestellt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Pirmasenser Polizei: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.