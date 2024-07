Die Handballerinnen des TV Hauenstein nehmen die Saison in der Oberliga Pfalz, die an Stelle der bisherigen Pfalzliga rückt, mit einem Minikader in Angriff. Zum Start der Vorbereitung haben sich zwei Spielerinnen abgemeldet.

Trainer Björn Stoll hat nur noch acht Feldspielerinnen und Torhüterin Luisa Seibel in seinem Stammkader. Das bedeutet: Selbst wenn sich keine Spielerin verletzt, hat er maximal zwei Auswechselspielerinnen