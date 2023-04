Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die gerade aus der U19 aufgerückten Luca Schmidt und Dennis Brödel hatten maßgeblichen Anteil am 6:0-Sieg des SC Hauenstein in der ersten Fußball-Verbandspokalrunde gegen den FC Fehrbach. Dessen Trainer, der Ex-Hauensteiner Jochen Ellermann, sah in einer Umstellung einen Grund dafür, warum sein Team nach einem 0:0 bis zur 58. Minute noch so einbrach.

Im Vorfeld der Pokal-Erstrundenpartie zwischen den beiden Landesligisten hatte Hauensteins Spielertrainer Niklas Kupper seine Schützlinge Luca Schmidt und Dennis Brödel, beide aus