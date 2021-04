Wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs beziehungsweise Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht, sowie wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Diebstahls und Sachbeschädigung verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag einen 28-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten – ohne Bewährung. Außerdem kassierte er eine Führerscheinsperre von zwei Jahren.

Im November 2019 legte der Angeklagte eine Spur der Verwüstung. Im Morgengrauen fuhr er mit einem Fahrzeug durch die Stadt. Einen Führerschein besaß er nicht. Aber er hatte Alkohol intus: 1,85 Promille. Infolge seines alkoholisierten Zustandes stieß er in der Spitalstraße gegen ein geparktes Auto. Schaden: 1500 Euro. In Winzeln streifte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen auf der gesamten Fahrerseite. Schaden: 3000 Euro. An der Priesterwiese fuhr er gegen eine Grundstücksmauer. Schaden: 250 Euro.

Der 28-Jährige räumte die Taten vor Gericht ein, obgleich er keine Erinnerung an Details habe. Auf dem Geburtstag seiner Ehefrau habe er damals ausnahmsweise Alkohol getrunken, erzählte der Mann. In einem Ausnahmezustand habe er sich ins Auto gesetzt. Wohin er habe fahren wollen, wisse er nicht mehr. Im Hof seiner Eltern habe sich das Auto mehrfach um die eigene Achse gedreht, hätten diese ihm erzählt. Wegen seiner hohen Alkoholintoxikation billigten ihm ein Gutachter und das Gericht verminderte Schuldfähigkeit zu.

Außerdem hatte sich der Angeklagte im Juli 2020 gegen den Willen seiner getrenntlebenden Ehefrau mehrfach in deren Wohnung aufgehalten und sie beleidigt. Dabei entwendete er einmal eine Spielekonsole. Ein anderes Mal warf er das Handy der Frau auf den Gehweg, als diese telefonieren wollte, so dass es beschädigt wurde. Er sei überzeugt gewesen, dass seine Frau untreu sei. Deshalb habe es Streit gegeben, begründete der 28-Jährige diese Taten.

Verteidiger Rainer Fuchs bat um eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten. Der habe die Initiative ergriffen und sei seine Probleme inzwischen angegangen. Er sah ein „positives zartes Pflänzchen“ als Sozialprognose.

Die Richterin hatte jedoch noch keine Hoffnung, dass der Mann keine weiteren Straftaten begehen werde. Denn er war einschlägig vorbestraft, hatte die Taten unter einschlägiger Bewährung begangen und dabei eine hohe Rückfallgeschwindigkeit an den Tag gelegt. Eine Arbeit habe er erst seit wenigen Tagen und nur auf Probe, sagte sie. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung versagte sie daher. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.